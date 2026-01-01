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    Rinnenreinigungsstrahlrohr | Kärcher

    Kärcher spray lance with a long metal shaft, black grip, and brass connector, set against a white background.

    Rinnenreinigungsstrahlrohr

    Artikelnummer: 2.112-015.0

    Das Strahlrohr dient zur Reinigung von Rinnenentwässerungssystemen. Durch die Strahlrohrform und der speziellen Düse kann die Reinigung ohne Abnehmen des Abdeckgitters ausgeführt werden.