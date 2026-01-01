Rinnenreinigungsstrahlrohr | Kärcher

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Artikelnummer: 2.112-015.0Das Strahlrohr dient zur Reinigung von Rinnenentwässerungssystemen. Durch die Strahlrohrform und der speziellen Düse kann die Reinigung ohne Abnehmen des Abdeckgitters ausgeführt werden.
Länge (mm)
960
Anschlussgewinde
EASY!Lock
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.9