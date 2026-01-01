RM Behälter 1l für Becher-Schaumlanze Advanced | Kärcher

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Artikelnummer: 6.414-050.0Zusätzlicher 1-Liter-Reinigungsmittel-Behälter für den schnellen Wechsel des Reinigungsmittels für Schaumlanze Advanced (2.112-017.0 und 2.112-018.0).
Anschlussgewinde
M22 x 1,5
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.1