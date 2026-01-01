Keine Angebote, Neuheiten und praktischen Tipps verpassen: Melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an

    RM Behälter 1l für Becher-Schaumlanze Advanced | Kärcher

    Silver metallic vase with textured bands and raised dots, featuring a narrow neck and smooth surface.

    RM Behälter 1l für Becher-Schaumlanze Advanced

    Artikelnummer: 6.414-050.0

    Zusätzlicher 1-Liter-Reinigungsmittel-Behälter für den schnellen Wechsel des Reinigungsmittels für Schaumlanze Advanced (2.112-017.0 und 2.112-018.0).