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    RM Behälter 1l für Becher-Schaumlanze Basic | Kärcher

    White Kärcher detergent bottle with textured grip and visible logo, standing upright on a plain background.

    RM Behälter 1l für Becher-Schaumlanze Basic

    Artikelnummer: 5.071-414.0

    Zum schnellen Wechsel des Reinigungsmittels: zusätzlicher 1-Liter-Reinigungsmittel-Behälter für Schaumlanze Basic (2.112-053.0, 2.112-054.0 und 2.112-055.0).