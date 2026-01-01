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    RM Behälter 2l für Schaumlanze DUO Advanced | Kärcher

    Grey Kärcher detergent bottle with textured grip and open top, set against a plain white background.

    RM Behälter 2l für Schaumlanze DUO Advanced

    Artikelnummer: 4.112-066.0

    Der zusätzliche 2 l große Behälter ermöglicht schnelle Wechsel des Reinigungsmittels mit den Basic-, Advanced- und DUO Advanced-Becher-Schaumlanzen von Kärcher.