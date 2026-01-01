RM Behälter 2l für Schaumlanze DUO Advanced | Kärcher

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Artikelnummer: 4.112-066.0Der zusätzliche 2 l große Behälter ermöglicht schnelle Wechsel des Reinigungsmittels mit den Basic-, Advanced- und DUO Advanced-Becher-Schaumlanzen von Kärcher.
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
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