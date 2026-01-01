Rohrreinigungsdreckfräser D30/040 | Kärcher

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Artikelnummer: 4.765-004.0Der rotierende Punktstrahl nach vorne löst hartnäckigste Verschmutzungen. Die drei Strahlen nach hinten sorgen für den nötigen Vorschub sowie eine komfortable Handhabung.
Durchmesser (mm)
30
Düsengröße ( )
40
Gewinde
R 1/8"
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.1