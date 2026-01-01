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    Rohrreinigungsdreckfräser D30/090 | Kärcher

    Kärcher high-pressure cleaner nozzle with brass and steel finish, featuring engraved markings.

    Rohrreinigungsdreckfräser D30/090

    Artikelnummer: 4.765-010.0

    Der rotierende Punktstrahl nach vorne löst hartnäckigste Verschmutzungen. Die drei Strahlen nach hinten sorgen für den nötigen Vorschub sowie eine komfortable Handhabung.