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    Rohrreinigungsdüse | Kärcher

    Brass nozzle with threaded interior, rounded top, and small side holes, resting on a white surface.

    Rohrreinigungsdüse

    Artikelnummer: 5.763-016.0

    Mit Innengewinde, verschiedene Strahlrichtungen für die saubere, umweltfreundliche Reinigung von verstopften Abflüssen und Rohren. Die Düsenöffnungen sind so ausgerichtet, dass sich die Düse mit Schlauch selbsttätig ins Rohr hineinzieht. Mit R 1/8" Anschluss zur Montage am Rohrreinigungsschlauch. 1 x nach vorne, 3 x 30° nach hinten, Ø 16 mm