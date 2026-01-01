Rohrreinigungsdüse | Kärcher

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Artikelnummer: 5.763-017.0Rohrreinigungsdüse mit Innengewinde. Verschiedene Strahlrichtungen. Im Rohr arbeitet sich der Schlauch selbsttätig voran. (R 1/8"-Anschluss, 3x 30° nach hinten, Ø 30 mm.)
Durchmesser (mm)
30
Düsengröße ( )
50
Gewinde
R 1/8"
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.1