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    Rohrreinigungsdüse | Kärcher

    Brass nozzle with threaded interior, cylindrical shape, resting on a white surface.

    Rohrreinigungsdüse

    Artikelnummer: 5.763-017.0

    Rohrreinigungsdüse mit Innengewinde. Verschiedene Strahlrichtungen. Im Rohr arbeitet sich der Schlauch selbsttätig voran. (R 1/8"-Anschluss, 3x 30° nach hinten, Ø 30 mm.)