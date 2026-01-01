Rohrreinigungsdüse | Kärcher

Artikelnummer : 5.763-019.0

Mit Innengewinde, verschiedene Strahlrichtungen für die saubere, umweltfreundliche Reinigung von verstopften Abflüssen und Rohren. Die Düsenöffnungen sind so ausgerichtet, dass sich die Düse mit Schlauch selbsttätig ins Rohr hineinzieht. Mit R 1/8" Anschluss zur Montage am Rohrreinigungsschlauch. 3 x 30° nach hinten, Ø 16 mm