Rohrreinigungsdüse | Kärcher

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Artikelnummer: 5.763-021.0Mit Innengewinde, verschiedene Strahlrichtungen für die saubere, umweltfreundliche Reinigung von verstopften Abflüssen und Rohren. Die Düsenöffnungen sind so ausgerichtet, dass sich die Düse mit Schlauch selbsttätig ins Rohr hineinzieht. Mit R 1/8" Anschluss zur Montage am Rohrreinigungsschlauch. 3 x 30° nach hinten, Ø 30 mm
Durchmesser (mm)
30
Düsengröße ( )
70
Gewinde
R 1/8"
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.1