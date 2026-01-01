Rohrreinigungsschlauch, DN 6, 30 m, max. 250 bar | Kärcher

Keine Angebote, Neuheiten und praktischen Tipps verpassen: Melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an
Kostenloser Versand ab 70,00€
Viele Zahlungsmethoden
Kaufen Sie direkt vom Hersteller
Keine Angebote, Neuheiten und praktischen Tipps verpassen: Melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an
Kostenloser Versand ab 70,00€
Viele Zahlungsmethoden
Kaufen Sie direkt vom Hersteller
Artikelnummer: 6.110-047.0Bei dem 30 m langen Rohrreinigungsschlauch handelt es sich um einen besonders flexiblen Hochdruck-Schlauch für die Rohr-Innenreinigung (Gewindeanschluss für Düse R 1/8).
Max. Druck (bar)
250
Anschlussgewinde
EASY!Lock
Länge (m)
30
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
4.9
Produktinformationen
Handbuch