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    Rotierende Rohrreinigungsdüse | Kärcher

    Black Kärcher nozzle attachment with a cylindrical shape, resting on a white surface.

    Rotierende Rohrreinigungsdüse

    Artikelnummer: 6.415-428.0

    Rohrreinigungsdüse mit 4 rotierenden Strahlen & Innengewinde. Verschiedene Strahlrichtungen. Im Rohr arbeitet sich der Schlauch selbsttätig voran. Mit R 1/8"-Anschluss.