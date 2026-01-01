Rotierende Rohrreinigungsdüse | Kärcher

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Artikelnummer: 6.415-428.0Rohrreinigungsdüse mit 4 rotierenden Strahlen & Innengewinde. Verschiedene Strahlrichtungen. Im Rohr arbeitet sich der Schlauch selbsttätig voran. Mit R 1/8"-Anschluss.
Durchmesser (mm)
16
Düsengröße ( )
50
Gewinde
R 1/8"
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0