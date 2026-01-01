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    RPV Adapter | Kärcher

    Metal screw connector attached to a thin wire with a looped end, isolated on a white background.

    RPV Adapter

    Artikelnummer: 2.574-006.0

    Zur Steigerung der Reinigungsleistung bei Trockeneisstrahlsystemen: spezieller Adapter zum Öffnen des Restdruckventils (RPV) von CO2-Flaschen.