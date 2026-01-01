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    Runde Spinnenbürste MultiLink | Kärcher

    Kärcher gutter cleaning brush with black and white bristles, attached to a grey handle.

    Runde Spinnenbürste MultiLink

    Artikelnummer: 9.212-020.0

    Abgerundete Wandbürste mit MultiLink-Einhängesystem für Teleskopstiele und Stangen.