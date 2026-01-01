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    Rundstrahldüse, L, kurz | Kärcher

    Silver and black cylindrical nozzle attachment, with a textured square end, lying on a white surface.

    Rundstrahldüse, L, kurz

    Artikelnummer: 4.574-029.0

    Kurze, äußerst handliche Rundstrahldüse für mittelgroße Flächen. Luftmengenindex: L