Rundstrahldüse, L, kurz | Kärcher

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Artikelnummer: 4.574-029.0Kurze, äußerst handliche Rundstrahldüse für mittelgroße Flächen. Luftmengenindex: L
Gewicht (kg)
0.1
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.1
Abmessungen (L × B × H) (mm)
103 x 34 x 34