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    Rundstrahldüse, L, lang | Kärcher

    Kärcher telescopic spray lance with a white body and black end cap, isolated on a white background.

    Rundstrahldüse, L, lang

    Artikelnummer: 4.574-051.0

    Leistungsfähige Rundstrahldüse mit innovativer Düsenkontur für höchste Reinigungsleistung bei durchschnittlichem Luftverbrauch. Ideal für starke Verschmutzungen. Luftmengenindex: L.
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