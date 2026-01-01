Rundstrahlduese Lang, Ø3mm | Kärcher

Ideal zur effektiven Reinigung von Bauteilen, Spritzgussformen oder auch Mährobotern mit Trockeneisstrahlsystemen. Die aus robustem Edelstahl und Aluminium gefertigte lange Rundstrahldüse ermöglicht besonders abrasive Anwendungen und beseitigt mühelos auch stärkste Verschmutzungen und Verkrustungen durch Öle, Fette, Schmierstoffe oder Ruß. Dabei sorgt das zugehörige Schnellwechselsystem für eine besonders einfache, schnelle und komfortable Handhabung.

Lange, abrasive Strahlkontur Dank hoher Performance mühelose Entfernung auch sehr hartnäckiger Ablagerungen. Sehr geringer Druckluft- und CO₂-Verbrauch. Schnellwechselsystem Einfachste Handhabung und variable Einrichtung. Robuste, langlebige Konstruktion Hochwertige Ausführung aus Edelstahl und Aluminium.