Rundstrahlduese Lang, Ø3mm | Kärcher

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Artikelnummer: 4.574-105.0Lange Power-Rundstrahldüse für Trockeneisreinigungssysteme von Kärcher. Für abrasive Anwendungen, wie zur Entfernung hartnäckiger Verkrustungen, Lack, Öl oder Ruß. Mit Schnellwechselsystem.
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
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Anwendungsgebiete