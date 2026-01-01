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    Rundstrahlduese Lang, Ø4mm | Kärcher

    Silver Kärcher spray lance with a cylindrical connector, lying on a white background.

    Rundstrahlduese Lang, Ø4mm

    Artikelnummer: 4.574-142.0

    Lange Power-Rundstrahldüse für Trockeneisreinigungssysteme von Kärcher. Zur abrasiven Anwendung: Entfernung von hartnäckigen Verkrustungen, Lack, Öl oder Ruß. Mit Schnellwechselsystem.
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