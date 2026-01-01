Rundstrahlduese Lang, Ø4mm | Kärcher

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Artikelnummer: 4.574-142.0Lange Power-Rundstrahldüse für Trockeneisreinigungssysteme von Kärcher. Zur abrasiven Anwendung: Entfernung von hartnäckigen Verkrustungen, Lack, Öl oder Ruß. Mit Schnellwechselsystem.
Gewicht (kg)
0.2
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.2
Abmessungen (L × B × H) (mm)
237 x 22 x 22
Anwendungsgebiete