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    Rundstrahldüse, M, kurz | Kärcher

    Silver and black cylindrical nozzle attachment, likely for a Kärcher cleaning device, on a white background.

    Rundstrahldüse, M, kurz

    Artikelnummer: 4.574-028.0

    Kurze, äußerst handliche Rundstrahldüse für kleinere Flächen. Luftmengenindex: M