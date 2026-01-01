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    Rundstrahldüse, S, lang | Kärcher

    Kärcher linear actuator in silver, featuring a black end cap, positioned diagonally on a white background.

    Rundstrahldüse, S, lang

    Artikelnummer: 4.574-050.0

    Leistungsfähige Rundstrahldüse mit innovativer Düsenkontur für höchste Reinigungsleistung bei sehr geringem Luftverbrauch. Ideal für starke Verschmutzungen. Luftmengenindex: S.