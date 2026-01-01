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    Rundstrahldüse, XL, extra lang | Kärcher

    Kärcher telescopic lance, silver with black end cap, featuring the Kärcher logo on a white background.

    Rundstrahldüse, XL, extra lang

    Artikelnummer: 4.574-047.0

    45 cm lange Rundstrahldüse mit innovativer Düsenkontur für höchste Reinigungsleistung. Die optimale Lösung für extrem starke Verschmutzungen. Luftmengenindex: XL
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