Keine Angebote, Neuheiten und praktischen Tipps verpassen: Melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an

    Sackhalterplatte mit Rad 25mm | Kärcher

    Grey wheeled platform with "Green Hotel Pick & Go" label, featuring a single visible caster wheel.

    Sackhalterplatte mit Rad 25mm

    Artikelnummer: 6.999-248.0

    Sackhalterplatte aus Polypropylen mit Rad (25 mm). Maße: 53 × 28 × 7 cm.
    Angebot anfordern