Keine Angebote, Neuheiten und praktischen Tipps verpassen: Melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an

    Saugbalken, 300 mm, Gerade | Kärcher

    Black Kärcher brush strip with multiple attachment points, set against a white background.

    Saugbalken, 300 mm, Gerade

    Artikelnummer: 4.777-324.0

    Gerader Saugbalken, ölfest. 300 mm lang. Zur Reinigung in Küchen, Werkstätten, Restaurants, Tankstellen, etc.