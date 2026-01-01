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    Saugbalken, gekröpft , 1100 mm | Kärcher

    Curved metal floor squeegee with blue rubber blade, two wheels, and adjustable knobs on a white background.

    Saugbalken, gekröpft , 1100 mm

    Artikelnummer: 4.777-102.0

    Speziell gekröpfter Saugbalken mit besonders weitem Schwenkbereich, Sauglippe aus Naturkautschuk und Stützrollen. Für alle gängigen Böden geeignet.