Saugbalken, gekröpft , 1100 mm | Kärcher

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Artikelnummer: 4.777-102.0Speziell gekröpfter Saugbalken mit besonders weitem Schwenkbereich, Sauglippe aus Naturkautschuk und Stützrollen. Für alle gängigen Böden geeignet.
Länge (mm)
1100
Anzahl pro Gerät (Stück)
1
Menge (Stück)
1
Farbe
Blau
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
10.7
Lieferumfang
Handbuch
Handbuch