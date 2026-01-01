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    Saugbalken, Standard, 300 mm, Gerade | Kärcher

    Black Kärcher window vac replacement blade with multiple attachment points, isolated on a white background.

    Saugbalken, Standard, 300 mm, Gerade

    Artikelnummer: 4.777-008.0

    Gerader Saugbalken zum Einsatz auf allen gängigen Böden geeignet. Breite 300 mm.