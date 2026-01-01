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    SB-Hochdruckreiniger SB MB | Kärcher

    Kärcher professional cleaning system with hose and control panel, featuring a sleek grey and silver design.

    SB-Hochdruckreiniger

    SB MB

    Dieses Gerät benötigt eine Einschulung.

    Artikelnummer: 1.070-001.0

    • Für 2-4 Waschplätze
    • Schrank- oder Technikrauminstallation
    • Hohe Servicefreundlichkeit
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