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    SB-Hochdruckreiniger SB MU | Kärcher

    Industrial water treatment system with blue filters, white tanks, and control panels in a metal container setting.

    SB-Hochdruckreiniger

    SB MU

    Dieses Gerät benötigt eine Einschulung.

    Artikelnummer: 1.070-002.0

    • Für 4-8 Waschplätze
    • Modularer Aufbau
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