SB-Hochdruckreiniger SB OB | Kärcher

Keine Angebote, Neuheiten und praktischen Tipps verpassen: Melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an
Kostenloser Versand ab 70,00€
Viele Zahlungsmethoden
Kaufen Sie direkt vom Hersteller
Keine Angebote, Neuheiten und praktischen Tipps verpassen: Melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an
Kostenloser Versand ab 70,00€
Viele Zahlungsmethoden
Kaufen Sie direkt vom Hersteller
SB-Hochdruckreiniger
Dieses Gerät benötigt eine Einschulung.
Artikelnummer: 1.319-010.2
Arbeitsdruck (bar)
100 - 120
Anzahl der Stromphasen (Ph)
3
Spannung (V)
400
Frequenz (Hz)
50
Fördermenge pro Pumpe (l/h)
500
Software Updates verfügbar bis
2031-01-01
Ausrüstung
Anwendungsgebiete