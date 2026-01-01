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    SB-Hochdruckreiniger SB OB | Kärcher

    Kärcher self-service vacuum cleaner with control panel and hoses, set against a plain white background.

    SB-Hochdruckreiniger

    SB OB

    Dieses Gerät benötigt eine Einschulung.

    Artikelnummer: 1.319-010.2

    • Für 1 Waschplatz
    • Kompakte Bauweise
    • Einstellungen via Touchscreen justierbar
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