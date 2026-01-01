Schaumblocker RM 761 | Kärcher

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Artikelnummer: 6.291-389.0Effektiver Schaumblocker reduziert das Schaumaufkommen im Schmutzwassertank und verlängert die Geräteeinsatzdauer bei starker Schaumentwicklung. Für viele Gerätetypen geeignet.
Gebindegröße (l)
2.5
Verpackungseinheit (Stück)
5
Gewicht (kg)
2.1
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
2.6
Abmessungen (L × B × H) (mm)
164 x 125 x 160
Produkt
Warnhinweise und Sicherheitsratschläge nach EG Richtlinien
Anwendungsgebiete