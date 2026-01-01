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    Schaumblocker RM 761 | Kärcher

    Kärcher foam blocker RM 761 in a metal container with red cap and handle, labelled "Professional" and "Made in Germany."

    Schaumblocker RM 761

    Artikelnummer: 6.291-389.0

    Effektiver Schaumblocker reduziert das Schaumaufkommen im Schmutzwassertank und verlängert die Geräteeinsatzdauer bei starker Schaumentwicklung. Für viele Gerätetypen geeignet.