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    Scheibenbürste, Hart, Schwarz, 406 mm | Kärcher

    Black circular brush attachment with dense bristles, designed for cleaning equipment.

    Scheibenbürste, Hart, Schwarz, 406 mm

    Artikelnummer: 4.905-032.0

    Schwarze, sehr abrasive Scheibenbürste zur Grundreinigung unempfindlicher Bodenbeläge mit besonders stark haftenden Verschmutzungen.