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    Scheibenbuerste kpl. schwarz D51, Hart, Schwarz, 510 mm | Kärcher

    Black circular brush attachment with dense bristles and a central gear-like connector.

    Scheibenbuerste kpl. schwarz D51, Hart, Schwarz, 510 mm

    Artikelnummer: 4.905-029.0

    Schwarze, sehr abrasive Scheibenbürste zur Grundreinigung unempfindlicher Bodenbeläge mit besonders stark haftenden Verschmutzungen.