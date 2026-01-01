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    Scheibenbürste, Mittel, Rot, 280 mm | Kärcher

    Red circular brush attachment with dense red bristles on a black plastic base, designed for cleaning equipment.

    Scheibenbürste, Mittel, Rot, 280 mm

    Artikelnummer: 6.670-127.0

    Rote Standard-Scheibenbürste zur regelmäßigen Unterhaltsreinigung.