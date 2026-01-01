Keine Angebote, Neuheiten und praktischen Tipps verpassen: Melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an

    Scheibenbürste, Mittel, Rot, 385 mm | Kärcher

    Red circular brush attachment with dense bristles, designed for cleaning equipment, set against a white background.

    Scheibenbürste, Mittel, Rot, 385 mm

    Artikelnummer: 6.907-151.0

    Rote Standard-Scheibenbürste zur regelmäßigen Unterhaltsreinigung.