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    Scheibenbürste, Mittel, Rot, 450 mm | Kärcher

    Red circular scrubbing brush with dense bristles, mounted on a black plastic base.

    Scheibenbürste, Mittel, Rot, 450 mm

    Artikelnummer: 4.905-003.0

    Rote Standard-Scheibenbürste zur regelmäßigen Unterhaltsreinigung.