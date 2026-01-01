Scheibenbürste, Mittel, Rot, 510 mm | Kärcher

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Artikelnummer: 4.905-026.0Rote Standard-Scheibenbürste zur regelmäßigen Unterhaltsreinigung.
Farbe
Rot
Härtegrad
Mittel
Menge (Stück)
1
Gewicht (kg)
2.8
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
4.5
Abmessungen (L × B × H) (mm)
510 x 510 x 510