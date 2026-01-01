Schlauch- und Strahlrohrhalter VA | Kärcher

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Artikelnummer: 2.042-003.0Schlauch- und Strahlrohrhalter zur praktischen und sicheren Aufbewahrung von HD-Schlauch oder Strahlrohr an der Wand. Der Halter zur Wandmontage besteht aus Edelstahl.
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
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