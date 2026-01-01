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    Schlauch- und Strahlrohrhalter VA | Kärcher

    Metal wall bracket with two red wall plugs and two silver screws on a white background.

    Schlauch- und Strahlrohrhalter VA

    Artikelnummer: 2.042-003.0

    Schlauch- und Strahlrohrhalter zur praktischen und sicheren Aufbewahrung von HD-Schlauch oder Strahlrohr an der Wand. Der Halter zur Wandmontage besteht aus Edelstahl.