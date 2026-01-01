Schlauchleitung TR Rohrrein. DN6 14MPa 1 | Kärcher

Keine Angebote, Neuheiten und praktischen Tipps verpassen: Melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an
Kostenloser Versand ab 70,00€
Viele Zahlungsmethoden
Kaufen Sie direkt vom Hersteller
Keine Angebote, Neuheiten und praktischen Tipps verpassen: Melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an
Kostenloser Versand ab 70,00€
Viele Zahlungsmethoden
Kaufen Sie direkt vom Hersteller
Artikelnummer: 6.110-108.0Besonders flexible Hochdruck-Schläuche für die Rohr-Innenreinigung (Gewindeanschluss für Düse R 1/8).
Max. Druck (bar)
140
Anschlussgewinde
EASY!Lock
Länge (m)
10
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
1.1