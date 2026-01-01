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    Schlauchleitung TR Rohrrein. DN6 14MPa 2 | Kärcher

    Coiled black Kärcher high-pressure hose with metal connectors on a white background.

    Schlauchleitung TR Rohrrein. DN6 14MPa 2

    Artikelnummer: 6.110-109.0

    Bei dem 20 m langen Rohrreinigungsschlauch handelt es sich um einen besonders flexiblen Hochdruck-Schlauch für die Rohr-Innenreinigung (Gewindeanschluss für Düse R 1/8).