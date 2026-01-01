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    Schlauchleitung TR Rohrrein. DN6 14MPa 3 | Kärcher

    Coiled black Kärcher high-pressure hose with metal connectors on a white background.

    Schlauchleitung TR Rohrrein. DN6 14MPa 3

    Artikelnummer: 6.110-110.0

    Besonders flexible Hochdruck-Schläuche für die Rohr-Innenreinigung (Gewindeanschluss für Düse R 1/8).