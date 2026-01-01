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    Schnellkupplung | Kärcher

    Grey cylindrical Kärcher accessory with a yellow rim and textured surface.

    Schnellkupplung

    Artikelnummer: 2.115-000.0

    Zum Schnellwechsel zwischen verschiedenen Strahlrohren / Zubehören. Optimal abgestimmt auf Kärcher Spritzeinrichtung, passend für Schnittstelle Pistole / Strahlrohr. Mit EASY!Lock Innengewinde.