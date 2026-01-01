Schnellkupplung | Kärcher

Keine Angebote, Neuheiten und praktischen Tipps verpassen: Melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an
Kostenloser Versand ab 70,00€
Viele Zahlungsmethoden
Kaufen Sie direkt vom Hersteller
Keine Angebote, Neuheiten und praktischen Tipps verpassen: Melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an
Kostenloser Versand ab 70,00€
Viele Zahlungsmethoden
Kaufen Sie direkt vom Hersteller
Artikelnummer: 2.115-000.0Zum Schnellwechsel zwischen verschiedenen Strahlrohren / Zubehören. Optimal abgestimmt auf Kärcher Spritzeinrichtung, passend für Schnittstelle Pistole / Strahlrohr. Mit EASY!Lock Innengewinde.
Anschlussgewinde
EASY!Lock
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.5