Schnellkupplung | Kärcher

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Artikelnummer: 6.401-458.0Zum Schnellwechsel zwischen verschiedenen Strahlrohren / Zubehören. Optimal abgestimmt auf Kärcher Spritzeinrichtung, passend für Schnittstelle Pistole / Strahlrohr. Mit M22 x 1,5 Innengewinde.
Anschlussgewinde
M22 x 1,5
Gewicht (g)
320
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.4