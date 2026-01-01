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    Schraubstutzen für Flächenreiniger und Servo-Control-Regler | Kärcher

    Brass nozzle with engraved symbols and numbers, featuring a threaded end and a green rubber ring.

    Schraubstutzen für Flächenreiniger und Servo-Control-Regler

    Artikelnummer: 4.111-022.0

    Zur Befestigung von HD-Düsen und Zubehörteilen direkt an der HD-Pistole (mit Düsenverschraubung) - 1 x EASY!Lock 22 / 1 x EASY!Lock 20