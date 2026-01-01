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    Schwamm blau/weiß (10 pcs) | Kärcher

    Blue Kärcher sponge with white scrubbing surface, logo printed on top, isolated on white background.

    Schwamm blau/weiß (10 pcs)

    Artikelnummer: 9.212-080.0

    Zur kratzfreien und universellen Reinigung von empfindlichen Oberflächen.
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