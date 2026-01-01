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    Schwamm gelb/weiß (10 pcs) | Kärcher

    Yellow Kärcher sponge with a white scrubbing surface, designed for cleaning tasks.

    Schwamm gelb/weiß (10 pcs)

    Artikelnummer: 9.212-082.0

    Zur kratzfreien und universellen Reinigung von empfindlichen Oberflächen.
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