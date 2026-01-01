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    Schwamm rot/weiß (10 pcs) | Kärcher

    Red Kärcher sponge with white scrubbing surface, featuring the Kärcher logo on top.

    Schwamm rot/weiß (10 pcs)

    Artikelnummer: 9.212-081.0

    Zur kratzfreien und universellen Reinigung von empfindlichen Oberflächen.
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