Schwamm rot/weiß (10 pcs) | Kärcher

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Artikelnummer: 9.212-081.0Zur kratzfreien und universellen Reinigung von empfindlichen Oberflächen.
Menge (Stück)
10
Gewicht pro Produkt (kg)
0
Verpackungsgewicht (kg)
0.2
Abmessungen (L × B × H) (mm)
150 70 50
Abmessungen, verpackt (mm)
310 210 70
Produktinformationen
Gesetzliche Gewährleistung
Anwendungsgebiete