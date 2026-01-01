Scrambler, L2P | Kärcher

Der Scrambler zerkleinert die Trockeneispellets in kleinere Partikel. Somit wird eine schonende Reinigung von empfindlichen Oberflächen möglich. Der Scrambler wird direkt zwischen Gerät und Strahlschlauch montiert. Das Handling mit der Strahlpistole wird also nicht negativ beeinflusst. Der Zerkleinerungsgrad kann dank wechselbarer Schneidbleche individuell eingestellt werden.