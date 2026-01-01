Scrambler, L2P | Kärcher

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Artikelnummer: 2.574-012.0Der Scrambler zerkleinert die Trockeneispellets in kleinere Partikel. Somit wird eine schonende Reinigung von empfindlichen Oberflächen möglich.
Gewicht (g)
450
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.6
Abmessungen (L × B × H) (mm)
135 x 45 x 45
Handbuch
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