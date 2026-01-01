Servo-Control-Regler, 750 l/h - 1100 l/h | Kärcher

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Artikelnummer: 4.118-008.0Wassermengen- und Druckregulierung direkt an der Handspritzpistole.
Fördermenge (l/h)
750 - 1100
Anschlussgewinde
EASY!Lock
Farbe
gelb
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.3