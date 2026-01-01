Keine Angebote, Neuheiten und praktischen Tipps verpassen: Melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an

    Servo-Control-Regler Food, 750 l/h - 1100 l/h | Kärcher

    Yellow Kärcher high-pressure cleaner nozzle with temperature markings and symbols on the side.

    Servo-Control-Regler Food, 750 l/h - 1100 l/h

    Artikelnummer: 4.118-016.0

    Wassermengen- und Druckregulierung direkt an der Handspritzpistole. Ausführung für den Lebensmittelbereich, wasserführende Bauteile aus Edelstahl.