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    Servo-Control-Regler, < 750 l/h | Kärcher

    Grey cylindrical object with black triangular cutouts and plus-minus symbols on the side, isolated on a white background.

    Servo-Control-Regler, < 750 l/h

    Artikelnummer: 4.775-526.0

    Wassermengen- und Druckregulierung direkt an der Handspritzpistole