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    Sicherungsclip für Mopphalter | Kärcher

    Grey power symbol resembling an open circle with a vertical line in the centre, isolated on a white background.

    Sicherungsclip für Mopphalter

    Artikelnummer: 9.212-152.0

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